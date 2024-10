Due progetti per coinvolgere gli studenti universitari nei Giochi invernali 2026 (Di martedì 29 ottobre 2024) Education Gen26 è il progetto, ideato dalla Fondazione Milano Cortina 2026 per condividere con ragazze e i ragazzi il cammino verso i prossimi Giochi olimpici e paralimpici invernali, per ispirare i giovani attraverso i valori fondativi dello sport, incoraggiarli a impegnarsi nello sport e a Veronasera.it - Due progetti per coinvolgere gli studenti universitari nei Giochi invernali 2026 Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Education Gen26 è il progetto, ideato dalla Fondazione Milano Cortinaper condividere con ragazze e i ragazzi il cammino verso i prossimiolimpici e paralimpici, per ispirare i giovani attraverso i valori fondativi dello sport, incoraggiarli a impegnarsi nello sport e a

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Coppa Italia di short track al Palavela : primo test event in vista dei Giochi Mondiali Universitari Invernali

(Torinotoday.it)

Lo short track accende i motori a Torino: Il PalaVela, sabato 26 e domenica 27 ottobre, ospiterà il primo grande evento della stagione, la prima prova di Coppa Italia. Un'occasione unica per ammirare i migliori pattinatori italiani sfidarsi sulle ...

Giochi invernali 2030 - Martin Fourcade si candida a guidare il Comitato organizzatore

(Sportface.it)

La leggenda del biathlon Martin Fourcade è pronto a guidare il Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici invernali del 2030. Sulle pagine de L’Equipe ha ufficializzato la sua candidatura alla vigilia di un incontro decisivo a Matignon ...

E quando finisce la scuola? Progetti innovativi per studenti con disabilità intellettiva

(vita.it)

Il bando "Passaggi", promosso da Fondazione CR Firenze, ha finanziato azioni sperimentali per favorire il passaggio degli alunni con disabilità intellettiva dalla scuola superiore alla vita adulta. Il ...

Due nuove startup dell’Università di Verona selezionate tra oltre cento

(veronaoggi.it)

Discovera e Renuvait srl sono le due nuove startup dell’Università di Verona nate nell’ambito del progetto iNEST. Ecco quali sono.

Progetto Erasmus. 12 studenti della Vittorini in Turchia

(tempostretto.it)

L’I.C. Vittorini ha avuto il privilegio, grazie all’approvazione di due progetti Erasmus KA210, di partecipare alla mobilità studenti in Turchia, nel cuore dell’Anatolia Centrale, nella splendida ...

Rimini, da Sgr progetti a scuola per 6mila studenti

(corriereromagna.it)

Seimila studenti riminesi saranno coinvolti in questi mesi dai progetti di Sgr per la Scuola, messi a punto in accordo con la dirigenza scolastica e i docenti, insieme agli esperti chiamati ad ...