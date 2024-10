Due fidanzati in scooter finiscono contro un’auto in via Livigno a Milano: grave un ragazzo di 25 anni (Di martedì 29 ottobre 2024) L'incidente tra la coppia di fidanzati in motorino e un'auto in uscita da un parcheggio: per ragioni ancora da chiarire i giovani in scooter si sarebbero schiantati in pieno contro la vettura, sfondando la portiera anteriore del mezzo. grave il conducente di 25 anni, in codice rosso al Niguarda. Fanpage.it - Due fidanzati in scooter finiscono contro un’auto in via Livigno a Milano: grave un ragazzo di 25 anni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L'incidente tra la coppia diin motorino e un'auto in uscita da un parcheggio: per ragioni ancora da chiarire i giovani insi sarebbero schiantati in pienola vettura, sfondando la portiera anteriore del mezzo.il conducente di 25, in codice rosso al Niguarda.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:incontro un'auto in via Livigno a Milano: grave un ragazzo di 25 anni; Incidente a Monte Pellegrino,giovanifuori strada con l'auto e volano giù da un tornante; Cinghiale sbuca sulla strada e investe coppia in: iin ospedale; Scontro tramoto vicino allo stadio: quattro giovaniin ospedale; Ariano: cadono indai rispettivisulla strada tagatà di Cardito; Pomigliano, intentano la rapina, sparano poi inseguiti dall'autoa terra: sono gravi; Leggi >>>

Milano, incidente in via Livigno: scontro tra una coppia di fidanzati in scooter e un'auto. Grave ragazzo di 23 anni

(milano.corriere.it)

Lo schianto poco dopo le 15 di fronte al parco Nicolò Savarino. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e 118. La macchina usciva dal parcheggio, poi l'impatto con i due giovani. In ospedale anche ...

"Lavori non segnalati in via Villagrazia", in due finiscono con lo scooter dentro un cantiere

(palermotoday.it)

E’ successo questa mattina in via Villagrazia dove le pattuglie dell’Infortunistica e le ambulanze del 118 sono intervenute per soccorrere un uomo di 54 anni e una donna di 47 che sono finiti ...

Due fidanzati arrestati in A1 dalla polizia: trasportavano 12 Kg di Marijuana

(www3.saturnonotizie.it)

A bordo una coppia: il conducente di 35 anni albanese, regolarmente residente in Italia e a fianco la giovane fidanzata italiana di 23 anni. I due, pur raccontando che quel viaggio era l’inizio di un ...

Valentina Vignali ritrova Fabio Stefanini, il ritorno di fiamma dopo 13 anni: “Certi amori non finiscono”

(fanpage.it)

I due erano stati fidanzati nel 2011 e si sono incontrati di nuovo la scorsa estate, quando si è riaccesa la scintilla tra loro. "Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano".