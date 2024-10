Gaeta.it - Cresce la presenza di cittadini stranieri in Emilia-Romagna: oltre 575.000 residenti nel 2024

(Di martedì 29 ottobre 2024) La popolazione straniera residente incontinua are, confermando un trend in atto da diversi anni. Con 575.476registrati all'1 gennaio, questa regione rappresenta un'importante realtà multietnica in Italia, con una percentuale che corrisponde al 12,9% dell'intera popolazione. L'aumento di6.600 unità rispetto all'anno precedente nel Dossier statistico immigrazione Idos/Confronti, presentato in un incontro all'Istituto Aldini Valeriani di Bologna, offre spunti di riflessione su integrazione e sinergia culturale fra diverse comunità . Andamento della popolazione straniera inIl dato di 575.476innon è un numero a caso, ma rappresenta una solida porzione della popolazione complessiva.