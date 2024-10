Secoloditalia.it - Caso dossieraggi, spunta il nome di Dagospia nelle intercettazioni

(Di martedì 29 ottobre 2024) Una fabbrica di dossier, l’ennesima su cui sta cercando di fare luce in questi mesi, orchestrata a scopi estorsivi o comunque ricattatori, per esercitare pressioni e condizionare i mondi della politica e dell’imprenditoria, potendo contare sulla disponibilità di alcuni giornalisti. Sarebbero più di 800mila le persone finite nel mirino dei presunti spioni, tra cui anche il presidente del Senato Ignazio La Russa e suo figlio Geronimo. Questo, in estrema sintesi, quanto ipotizzato sinora dagli inquirenti nel corso dell’attività investigativa di queste ore; attività coordinata dalla Dda di Milano che ha portato per ora all’esecuzione di sei misure cautelari per associazione a delinquere finalizzata all’accesso abusivo a sistema informatico. La centrale dei presuntisarebbe la società privata di investigazione Equalize di Enrico Pazzali.