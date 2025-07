Calcio femminile. Poggibonsi Women, il ritorno di Bechini. E’ responsabile dei preparatori dei portieri.

Il ritorno di Paolo Bechini al Poggibonsi Women segna un nuovo entusiasmante capitolo per il calcio femminile della città. Con una carriera ricca di passione e dedizione, Bechini assume il ruolo di responsabile dei preparatori dei portieri, portando con sé decenni di esperienza e un profondo legame con i colori giallorossi. Un’icona che rinnova il suo impegno per far crescere il talento femminile e rafforzare la squadra, consolidando così la sua leggenda nel mondo del calcio locale.

Un gradito ritorno per l’ambiente dei colori giallorossi. In questo caso per il femminile. Paolo Bechini (foto) è il nuovo responsabile dei preparatori dei portieri del Poggibonsi Women. Una storia che rimanda indietro di decenni, dal tempo in cui il giovanissimo Paolo Bechini, da Piancastagnaio, si avvicinò per la prima volta alla sede dell’Us Poggibonsi con la maglia numero 1 nel vivaio per poi passare alla squadra maggiore in serie D negli anni Settanta. Quindi la lunga carriera da maestro dei portieri (con un periodo da docente dell’Academy Robur School): gli inizi da stagista con i neroverdi di Staggia Senese al fianco di figure di spicco come Claudio Merlo e Leonardo Costagliola, quindi Poggibonsi, Colligiana, Siena, Fiorentina. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net