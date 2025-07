Gli americani sono ovunque e stanno gentrificando il turismo Vedi l’Albania

Gli americani sono ovunque e stanno gentrificando il turismo, come si vede in Albania. Questo fenomeno, seppur affascinante, sta provocando un aumento vertiginoso dei prezzi nelle destinazioni più amate, creando un vero problema per chi desidera viaggiare senza svuotare il portafoglio. La domanda che ci poniamo è: come possiamo preservare l’autenticità delle esperienze di viaggio in un mondo sempre più influenzato dall’onda americana? La risposta potrebbe risiedere nella scoperta di mete meno battute e più autentiche.

Abbiamo un problema con l'America. Alcuni direbbero che in realtà, soprattutto in questo momento storico, i problemi sono più di uno. Io però mi occupo di viaggi, quindi mi concentro sul mio settore. Il problema – che io considero serio e senza, purtroppo, una soluzione in vista – è questo: il turismo americano sta facendo lievitare i prezzi di molte città in giro per il mondo. Non c'è bisogno di essere economisti di Cambridge per capirne il motivo: nonostante un'inflazione galoppante che negli ultimi anni ha minato il loro potere d'acquisto, gli stipendi degli americani – soprattutto quelli di chi vive sulla West e sulla East Coast: parliamo di parecchie decine di milioni di persone – sono decisamente più alti degli stipendi percepiti da chi vive nei paesi che gli americani visitano ogni anno.

