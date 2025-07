Uno dei migliori ristoranti di Roma d’estate apre una succursale sulla spiaggia di Capalbio

In un mix di eleganza e libertà, l’Enoteca La Torre si prepara ad approdare sulla spiaggia di Capalbio, portando il suo spirito nomade e raffinato tra le onde e la brezza marina. Dopo oltre dieci anni sotto le volte liberty di Villa Laetitia a Roma, questa icona gastronomica espande i propri orizzonti, invitandoti a vivere un’esperienza culinaria unica tra mare e storia. È un viaggio che promette emozioni indimenticabili, dove ogni boccone racconta un nuovo capitolo.

Anche se non si direbbe, cenando sotto le volte liberty di Villa Laetitia a Roma, il ristorante che la abita ha uno spirito in fondo nomade e itinerante. L’Enoteca La Torre si trova infatti lì da oltre un decennio, ma la sua storia è partita sotto le torri di Viterbo e la sua cucina è cresciuta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

