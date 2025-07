LIVE Italia-Olanda Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | azzurre per il record ed il primo posto

Benvenuti alla diretta live della sfida Italia-Olanda nella Volleyball Nations League femminile 2025, un match che potrebbe scrivere una nuova pagina di storia per le azzurre. Con l’obiettivo di eguagliare un record di vittorie e conquistare il primo posto, le nostre ragazze scendono in campo determinate a lasciare il segno. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale e scoprire tutte le combinazioni che permetteranno all’Italia di raggiungere il massimo risultato!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della dodicesima e ultima sfida dell'Italia nella Volley Nations League femminile 2025, la quarta della terza settimana, in programma a Apeldoorn (Olanda) tra Italia e Olanda. Le ragazze di Julio Velasco sono già sicure della qualificazione alla Final Eight, in programma a Łódź (Polonia) dal 23 al 27 luglio, e del primo posto finale dopo aver costruito un cammino impeccabile: 11 vittorie su 11 partite e una striscia vincente che, includendo tutte le competizioni ufficiali, dura da 26 partite, iniziata oltre un anno fa a Macao.

Apeldoorn, VNL 2025 ITALIA-TURCHIA 3-2 11ª vittoria consecutiva 25 successi di fila considerando il 2024 “Anticorpi alla difficoltà ”: missione compiuta (parola di Julio Velasco) ? "Questa è una vittoria straordinaria, contro una Turchia che ha gi Vai su Facebook

