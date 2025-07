Controlli nelle strade della movida stabiese | sequestrati 40 chili di molluschi in un ristorante

Nelle vivaci strade della movida stabiese, i controlli congiunti dei carabinieri, Nas e la Municipale di Castellammare hanno portato a risultati sorprendenti. Tra sequestri di oltre 40 chili di molluschi in un ristorante e due arresti importanti, l’azione di prevenzione si fa sentire, garantendo sicurezza e legalità in un’area sempre più sotto controllo. La lotta contro ogni forma di illegalità continua, tutelando cittadini e turisti e rafforzando il senso di sicurezza nella zona.

Controlli dei carabinieri nell’area stabiese. In azione carabinieri, Nas e Municipale di Castellammare tra le strade piĂą affollate della movida. Due gli arresti. Un 58enne è stato portato a Poggioreale, in esecuzione di un ordine di carcerazione, mentre un 48enne è stato arrestato per detenzione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

