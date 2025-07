Dazi al 30% per la Lega è colpa dell' Ue a guida tedesca Trump non avrebbe motivo di prendersela con noi

In un clima di incertezza crescente, la decisione di Trump di imporre dazi al 30% sulla lega 232 ha scosso l’Europa, spingendo gli ambasciatori a riunirsi d’urgenza. La colpa, secondo alcuni, sarebbe dell’UE a guida tedesca, ma senza dubbio questa misura rischia di accelerare tensioni e ripercussioni economiche. La risposta dei 27 Stati membri sarà cruciale per contenere i danni e difendere gli interessi europei, mettendo alla prova la nostra unità e resilienza.

È stata convocata per il primo pomeriggio di oggi, domenica 13 luglio, la riunione d'emergenza degli ambasciatori del 27 Stati membri dell'Unione Europea per iniziare a coordinare la risposta ai dazi al 30 per cento annunciati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Una vera doccia fredda. 🔗 Leggi su Today.it

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

I dazi di Trump all’Europa secondo la Lega? Ovviamente colpa dell’Europa. Ci meritiamo l’estinzione. Vai su X

È arrivata la botta di Trump, durissima. Dazi del 30% per l'Unione Europea Vai su Facebook

Dazi, la nota di Palazzo Chigi: «Inutile guerra commerciale». Per la Lega «Colpa Ue a trazione tedesca». Confindustria: «Sgradevole volontà Usa di trattare» - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto recapitare l'attesa lettera indirizzata all'Unione Europea con l'annuncio dei dazi imposti: «A partire dal 1° ... Secondo msn.com

Durigon: “Paghiamo le colpe del sostegno a von der Leyen” - Il vicesegretario della Lega: “La presidente della Commissione dovrebbe consentire più spazio di azione ai singoli paesi nella ... Si legge su repubblica.it