Via al ritiro senza Prestia | Rosa da completare

Il Cesena di Mignani è partito ieri mattina per il consueto ritiro estivo di Acquapartita, che sancisce di fatto l’inizio vero e proprio della nuova stagione di serie B 2025-2026. A disposizione una rosa ancora incompleta, priva dei vari calciatori rientrati alle loro squadre dopo i prestiti in bianconero e orfana dei partenti Prestia, prossimo a vestire la maglia dell’Inter U23 in C, Donnarumma e Pieraccini, diretti a Catania. Presenti, invece, i nuovi acquisti Bisoli e Guidi, il rientrante Silvestri che torna in bianconero dopo l’esperienza in prestito al Trapani e alcuni volti della squadra Primavera, in attesa di ulteriori interventi sul mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it