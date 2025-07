Cambia l’orario della Finale di Wimbledon | netta novità rispetto alla tradizione del passato

Una svolta intrigante per Wimbledon: quest’anno, la finale maschile si disputerà alle 17.00, due ore più tardi rispetto al passato. Un cambiamento che rompe con la tradizione, ricoprendo un significato speciale per gli appassionati italiani, perché vede un altro talento azzurro, Jannik Sinner, protagonista di questa emozionante sfida. La storia si scrive ancora una volta, e il palcoscenico è pronto a regalare emozioni indimenticabili.

L'appuntamento con la storia è fissato per le 17.00. Cambia l'orario rispetto al passato per la finale di Wimbledon, con una tradizione che si va a modificare in questa edizione, visto che la l'ultimo atto del singolare maschile comincerà due ore dopo rispetto al passato, come era accaduto in occasione dell'11 luglio 2021 con la finale di Matteo Berrettini. Quattro anni dopo c'è nuovamente un italiano in finale ed è Jannik Sinner, alla sua prima della carriera a Wimbledon, e dall'altra parte della rete ci sarà Carlos Alcaraz, in un remake della sfida epica del Roland Garros di un mese fa. La finale più attesa, lo scontro più spettacolare ed affascinante che il tennis possa offrire.