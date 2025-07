Valbisenzio e Viaccia Rose e dirigenti | le novità

La stagione 2025/26 si prepara a entrare nel vivo, con il "valzer delle panchine" che sta quasi giungendo al termine. Mentre le squadre di Prato e provincia affilano le strategie, il mercato si infiamma: pronte a rinforzare le rose e a pianificare un ritorno in grande stile. Partendo dalla Prima Categoria, il Viaccia, dopo sette anni di promozioni, riparte da un nuovo capitolo: scopriamo insieme le novità più interessanti!

La stagione 202526 ha preso il via da quasi due settimane ed il "valzer delle panchine" sta suonando le ultime note. Ciò nonostante, il mercato è entrato nel vivo e per le compagini di Prato e provincia rimane il momento di sistemare le rispettive rose, per iniziare a pianificare con calma e nei dettagli il ritorno in campo. Partendo dalla Prima Categoria, con il Viaccia (retrocesso dalla Promozione dopo sette anni) che ripartirà da un nuovo organigramma: Giacomo Marchiseppe sarà il tecnico della prima squadra (con Federico Facchini, che ha guidato il gruppo nella scorsa annata, che rimarrà in veste di collaboratore tecnico) mentre Lodovico Salaris sarà il nuovo team manager e William Frittella il preparatore dei portieri.