Tour de France oggi nona tappa Orario percorso e dove vederla in tv in chiaro

Oggi, domenica 13 luglio, il Tour de France 2025 torna a emozionare con la nona tappa, da Chinon a Châteauroux, di 174,1 km che anticipano le sfide montane. Tadej Pogacar continua a indossare la maglia gialla, ma la corsa è aperta a sorprese e battaglie. Vuoi seguirla in diretta? Scopri orario, percorso e dove vederla in TV in chiaro: l’attesa è tutta per questa emozionante giornata di ciclismo.

(Adnkronos) – Torna in strada il Tour de France 2025. Oggi, domenica 13 luglio, la Grande Boucle presenta la sua nona frazione, con un percorso da Chinon a Châteauroux di avvicinamento alle tappe di montagna che conterà un totale di 174,1 chilometri. In maglia gialla rimane ancora Tadej Pogacar, mentre tappa di ieri è stata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Tour de France, la nona tappa Chinon-Châteauroux: il percorso e dove seguirla in tv - CHINON – Nuova occasione per i velocisti nella nona tappa del Tour de France 2025, da Chinon a Châteauroux, la giornata più semplice di questa edizione: è l’unica frazione a non presentare alcun GPM. Si legge su repubblica.it

Dove vedere in tv la nona tappa del Tour de France 2025, la Chinon-Chateauroux - Tappa da 174,1 chilometri, per velocisti, con 1400 metri di dislivello. Riporta corriere.it