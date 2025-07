Usa la storia di Jared Gottula è la radiografia di un sistema che ha sostituito la cura con l’esecuzione

La storia di Jared Gottula in Wyoming è un potente monito sulla crisi dei sistemi di assistenza mentale, dove spesso l’esecuzione sostituisce le cure. In un contesto di isolamento e mancanza di supporto, una tragedia come questa ci ricorda quanto sia urgente ripensare e rafforzare le nostre priorità sociali, garantendo a tutti la possibilità di ricevere l’aiuto di cui hanno bisogno prima che sia troppo tardi.

Nelle sconfinate praterie del Wyoming, dove i bovini superano in numero gli abitanti, la modernità arriva sotto forma di sirene della polizia. A Hot Springs County, 4.600 anime e nessuno psichiatra, Jared Gottula, 41 anni, disoccupato e afflitto da un disturbo mentale non trattato, agita una mazza da baseball fuori casa. Non minaccia nessuno. Non ha una pistola. Ma quando arrivano gli agenti dello sceriffo, Jared finisce crivellato di colpi. Uno, due, tre. fino all'ultimo proiettile. Il suo corpo resta steso sull'asfalto. Nessuna ambulanza, nessun medico, nessun negoziatore. Solo un padre che corre urlando: "È morto mio figlio?".

