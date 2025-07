Arruolano pure i migranti.

In un contesto internazionale sempre più complesso, le strategie di difesa si fanno aggressive e discutibili. La Germania, tra le polemiche, valuta la reintroduzione della leva obbligatoria e propone di coinvolgere anche gli immigrati, offrendo loro la cittadinanza come incentivo. Una mossa che solleva dubbi etici e politici, aprendo un dibattito cruciale sulle frontiere della moralità e della sicurezza. Scopriamo insieme tutte le implicazioni di questa proposta estrema.

Per i piani bellici non bastano miliardi e mezzi: servono gli uomini. La Germania ipotizza di reintrodurre la leva obbligatoria e avanza una proposta choc: «usare» gli immigrati (magari dietro l’offerta di cittadinanza) per rimpolpare le fila dell’esercito. 🔗 Leggi su Laverita.info