Umbria allerta meteo della Protezione Civile

Umbria in stato di massima allerta: la Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per temporali il 13 luglio, segnalando precipitazioni sparse che potrebbero interessare tutta la regione. Preparatevi a eventuali impatti e mantenete alta l'attenzione. È fondamentale seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le corrette precauzioni per garantire la sicurezza di tutti. Restate informati e agite con prudenza.

La Protezione Civile dell'Umbria ha diramato un'allerta meteo per la giornata di domenica 13 luglio. L'allerta è di livello giallo per rischio temporali in tutte le zone della regione. Come si legge nel documento di allerta pubblicato sul sito "previste precipitazioni sparse anche a carattere di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: allerta - umbria - meteo - protezione

Umbria, allerta meteo della Protezione civile: le previsioni per i prossimi giorni - La Protezione Civile della Regione Umbria ha emesso un'allerta meteo di livello giallo per rischio temporali, valida per il pomeriggio e la sera di martedì 13 maggio.

Umbria, allerta meteo della Protezione Civile https://ift.tt/0BVTrtb https://ift.tt/rdTcMov Vai su X

ALLERTA METEO – CODICE GIALLO 6 e 7 luglio Regione Umbria Il Centro Regionale di Protezione Civile dell’Umbria ha emesso un’allerta gialla per rischio idrogeologico da temporali. Sono previste precipitazioni isolate, a prevalente carattere di ro Vai su Facebook

Umbria, allerta meteo della Protezione Civile; Umbria, allerta meteo della Protezione Civile: forte temporale sul Lago Trasimeno; Cambia il tempo, scatta l'allerta gialla su tutta l'Umbria: temporali intensi e calo delle temperature. Le previsioni.

Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile; in arrivo Temporali, Grandine e Venti forti; le zone a rischio - Un nucleo perturbato proveniente dalle isole Baleari, nel corso della giornata di domenica 13, si sposterà dai settori tirrenici centro- Riporta ilmeteo.it

Allerta meteo per temporali (arancione e gialla): ecco le regioni coinvolte - La mappa di 3bmeteo e il bollettino di criticità della Protezione civile ... Si legge su quotidiano.net