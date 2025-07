Dal Canada all' Irlanda | messaggio in bottiglia di una coppia attraversa l' oceano e viene trovato dopo 13 anni

Da un angolo remoto del Canada alle coste dell’Irlanda, un messaggio in bottiglia attraversa l’oceano dopo 13 anni, portando con sé una storia d’amore e avventura. La coppia, oggi ritrovata, ha condiviso un momento speciale: “Abbiamo gustato una cena, questa bottiglia di vino e la nostra compagnia, al confine dell’isola. Per favore, chiamateci.” Una scoperta emozionante che riaccende il desiderio di connessioni autentiche e di storie che attraversano i mari.

“Oggi abbiamo gustato una cena, questa bottiglia di vino e la nostra compagnia, al confine dell’isola. Per favore, chiamateci”, si legge sul biglietto condiviso sui social. Trovati i due protagonisti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dal Canada all'Irlanda: messaggio in bottiglia di una coppia attraversa l'oceano e viene trovato dopo 13 anni

In questa notizia si parla di: bottiglia - canada - irlanda - messaggio

Dal Canada all'Irlanda: messaggio in bottiglia di una coppia attraversa l'oceano e viene trovato dopo 13 anni; Il messaggio in bottiglia trovato dopo 13 anni: Chiamateci. Poi il colpo di scena; Tredici anni e un oceano dopo, ritrovato in Irlanda il messaggio in bottiglia di una coppia canadese.

Il messaggio in bottiglia trovato dopo 13 anni: "Chiamateci". Poi il colpo di scena - Il biglietto lanciato da una coppia canadese nel 2012, ha attraversato l'Atlantico ed è stato rinvenuto su una spiaggia in Irlanda da Kate e John Gay. today.it scrive

Tredici anni e un oceano dopo, ritrovato in Irlanda il messaggio in bottiglia di una coppia canadese - Nel 2012, una coppia canadese lanciò una bottiglia con un messaggio d’amore nell’Atlantico. Lo riporta fanpage.it