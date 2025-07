Un Posto Al Sole Anticipazioni | Gennaro Esclude Roberto E Marina Dai Cantieri!

Le anticipazioni di Un Posto al Sole promettono un susseguirsi di colpi di scena, intrighi e passioni che coinvolgono tutti i protagonisti di Palazzo Palladini. Gennaro esclude Roberto e Marina dai cantieri, mentre tra Agata, Michele, Elena e la famiglia Ferri si intrecciano drammi e vendette. Nel frattempo, Micaela sfida Gabriela in una sfida di ballo infuocata al Caffè Vulcano. Non perdere cosa accadrà nelle prossime puntate.

Intrighi, vendette e drammi a Palazzo Palladini: scopri cosa accade tra Agata, Michele, Elena, Gagliotti e la famiglia Ferri in un intreccio che non dĂ tregua. Micaela contro Gabriela: la sfida di ballo che infiamma il Caffè Vulcano. C'è chi balla per divertimento e chi per vincere. Micaela Cirillo non ha dubbi: il suo obiettivo è battere Gabriela nelle danze caraibiche. Due settimane di allenamenti massacranti con Pasquale, un maestro piĂą inflessibile di un sergente, non l'hanno scoraggiata. Anzi, l'hanno caricata. Così, trascina un attonito Filippo al Caffè Vulcano per una lezione "di prova" che si trasforma presto in un piccolo disastro.