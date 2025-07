Psg-Chelsea | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Stasera, il mondo del calcio si accende con il grande showdown tra PSG e Chelsea, in diretta dal MetLife Stadium di New Jersey. Una finale imperdibile per scoprire chi solleverà il trofeo del Mondiale per Club 2025, tra probabili formazioni e orari da segnare sul calendario. Rimanete con noi: la battaglia tra campioni è pronta a iniziare e vi sveleremo anche dove vedere tutto in tv in chiaro!

(Adnkronos) – La finale del Mondiale per Club 2025 va in scena oggi, domenica 13 luglio. Il Paris Saint-Germain sfida il Chelsea – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nell'ultimo atto del nuovo, e ricchissimo, torneo voluto dalla Fifa, al MetLife Stadium del New Jersey. Il Psg di Luis Enrique, fresco campione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: chelsea - chiaro - orario - probabili

Benfica-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) - Pronti a vivere un emozionante scontro negli ottavi di finale del Mondiale per Club 2025? Oggi, sabato 28 giugno, il Chelsea si prepara ad affrontare il Benfica in una sfida imperdibile, tra probabili formazioni e orario da segnare in agenda.

Benfica-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) Vai su X

Joao Pedro protagonista di Chelsea-Fluminense. Chi è l'attaccante: età , carriera, il padre condannato, l'ex moglie e la vita privata Vai su Facebook

Psg-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Chelsea-Psg: dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, probabili formazioni, orario. La finale del del Mondi; Fluminense-Chelsea: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club.

Psg-Chelsea: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro) - La finale del Mondiale per Club 2025 va in scena oggi, domenica 13 luglio. Secondo msn.com

Chelsea-Psg: dove vederla (in chiaro) in tv e streaming, probabili formazioni, orario. La finale del del Mondiale per club - Il nuovo Mondiale per club proposto dalla FIFA è giunto al suo atto finale con Chelsea e Psg ... Riporta ilmattino.it