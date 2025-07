Giro d’Italia femminile 2025 tappa di oggi Forlì-Imola | orari tv percorso favorite Longo Borghini per completare l’opera sul circuito iridato

Il gran finale del Giro d’Italia femminile 2025 sta per essere scritto. Oggi, domenica 13 luglio, si corre l’ultima tappa di 134 km da Forlì a Imola, con un circuito iridato che promette emozioni e sorprese. La diretta live partirà alle 12:00, pronti a tifare per le favorite Longo Borghini e Borgia, mentre il destino della maglia rosa si deciderà in questa emozionante conclusione.

Il momento tanto atteso è arrivato. Oggi, domenica 13 luglio, assisteremo all’ultimo atto del Giro d’Italia femminile 2025. La tappa conclusiva della corsa prevede un percorso di 134 km con partenza a Forlì ed arrivo presso l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. LA DIRETTA LIVE DEL GIRO D’ITALIA FEMMINILE DALLE 12.00 In occasione della vittoria nel tappone di ieri, Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) si è presa di prepotenza anche la maglia rosa, vantando adesso un vantaggio di ventidue secondi sulla diretta rivale Marlen Reusser (Movistar Team). Più attardata Sarah Gigante (AG Insurance – Soudal Team), terza ad un minuto e undici secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia femminile 2025, tappa di oggi Forlì-Imola: orari, tv, percorso, favorite. Longo Borghini per completare l’opera sul circuito iridato

