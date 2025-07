Sinner e Alcaraz il confronto colpo su colpo | le armi dei due per la finale

Sinner e Alcaraz si preparano a sfidarsi in una finale dal confronto palpitante, dove ogni colpo conterà. Le armi dei due campioni sono diverse ma affilate: Jannik punta sulla precisione delle prime palle per dominare lo scambio, mentre Carlos fa leva sulle variazioni e la capacità di giocare anche a rete. Una sfida ricca di tensione, pronti a scoprire chi avrà la meglio in questa battaglia di classe e strategia.

L'alta percentuale di prime palle può consentire a Jannik di avere subito il controllo dello scambio. Carlos si affida alle variazioni, anche a rete.

