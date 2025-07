Verrà chiuso un tratto di autostrada A4 alle porte di Milano

Attenzione automobilisti: nella notte tra lunedì e martedì 15 luglio, un tratto della A4 Milano-Brescia sarà temporaneamente chiuso tra Sesto San Giovanni e Milano Viale Certosa in direzione Torino. La chiusura, comunicata dalla società incaricata, durerà dalle 21 alle 5 del mattino successivo. Prepararsi in anticipo e pianificare percorsi alternativi sarà fondamentale per evitare disagi e garantire un viaggio sicuro e senza intoppi.

