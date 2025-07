Il papà di Allen scomparso a Ventimiglia | Montavo la tenda poi il vuoto A che punto sono le ricerche

Le speranze di ritrovare Allen, il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia, si intrecciano con un crescente mistero: mentre le ricerche proseguono senza sosta, l'auto del testimone e la sua abitazione sono stati sequestrati. Le indagini sono in pieno fermento, e ogni dettaglio potrebbe essere determinante per fare luce sulla scomparsa. Quali sviluppi ci attendono nelle prossime ore? Scopriamolo insieme.

Sono andate avanti durante la notte le ricerche del piccolo Allen, il bimbo di 5 anni scomparso in un camping a Ventimiglia. Nella serata di ieri, sabato 12 luglio, è stata sequestrata l'auto del testimone che dice di averlo incontrato per ultimo. L'abitazione dell'uomo è stata perquisita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Allen Bernard Ganao, non si trova il bimbo di 5 anni scomparso a Ventimiglia: un uomo in caserma, tutti i dubbi sulla sua versione. Cani molecolari, sub e droni: cosa non torna - Sembra che il caso di Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso misteriosamente a Ventimiglia, sia avvolto da piĂą dubbi che certezze.

