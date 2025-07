VIDEO TUTORIAL | Assegnazioni provvisorie docenti e ATA tutti i passaggi spiegati passo dopo passo LIVE Lunedì 14 luglio alle 14 | 30 e alle 16 | 00

Se sei un docente o un personale ATA in attesa di assegnazione, non perdere il nostro imperdibile evento live! Il video tutorial di Orizzonte Scuola ti guiderà passo dopo passo attraverso tutte le fasi delle assegnazioni provvisorie, dalle priorità alle riserve. Appuntamento lunedì 14 luglio alle 14:30 e alle 16:00, per chiarire ogni dubbio e semplificare il tuo percorso. Ricorda, hai tempo fino al 25 luglio per presentare la domanda: preparati al meglio!

C'è tempo fino al 25 luglio per presentare la domanda per la mobilità annuale per il personale docente e ATA. Come di consueto, la redazione di Orizzonte Scuola organizza la video guida IN DIRETTA per spiegare tutti i passaggi passo dopo passo. Precedenze, riserve e non solo. L'articolo VIDEO TUTORIAL Assegnazioni provvisorie docenti e ATA, tutti i passaggi spiegati passo dopo passo. LIVE Lunedì 14 luglio alle 14:30 e alle 16:00 . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

