Assunzioni GPS sostegno 2025 26 | docenti di ruolo ammessi con art 47 ecco come funziona

Se sei un docente di ruolo interessato alle assunzioni GPS sostegno per l’anno scolastico 2025/26, questa è la notizia che aspettavi: grazie all’art. 47 del CCNL 2019/21, puoi partecipare alle assunzioni straordinarie. La domanda unica sarà aperta su Istanze Online dal 17 al 30 luglio 2025, offrendo nuove opportunità e semplificando il percorso per entrare nel mondo dell’insegnamento di ruolo. Ecco come funziona nel dettaglio.

Alle assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia per l’anno scolastico 202526 possono partecipare anche i docenti di ruolo, grazie a quanto previsto dall’art. 47 del CCNL 201921. La domanda, unica anche per le supplenze da GPS e GaE, sarà disponibile su Istanze Online dal 17 al 30 luglio 2025. Di seguito i requisiti, la . Assunzioni GPS sostegno 202526: docenti di ruolo ammessi con art. 47, ecco come funziona . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: assunzioni - sostegno - docenti - ruolo

Nasce il gruppo Telegram “Diventare insegnante”: abilitazione, specializzazione sul sostegno, Scienze della formazione primaria, supplenze, concorsi e assunzioni - Nasce il gruppo Telegram “Diventare insegnante”, dedicato a aspiranti docenti interessati ad abilitazione, specializzazione sul sostegno, scienze della formazione primaria, supplenze, concorsi e assunzioni.

Assunzioni GPS sostegno 25/26 e supplenze: docenti di ruolo possono parteciparvi con art. 47 Vai su X

Immissioni in ruolo Docenti 2025/2026, ASSUNZIONI: ecco COME AVVERRANNO E COME SARANNO SUDDIVISI I POSTI DISPONIBILI. E le Nomine da GPS 1 fascia sostegno?Tutte le indicazioni indispensabili in merito Vai su Facebook

Assunzioni GPS sostegno 25/26 e supplenze: docenti di ruolo possono parteciparvi con art. 47; Immissioni in ruolo docenti a.s. 2025/26: criteri, modalità e cronoprogramma; Informativa del Ministero sulle assunzioni del personale docente, educativo e IRC per l'a.s. 2025/26.

Assunzioni GPS sostegno 25/26 e supplenze: docenti di ruolo possono parteciparvi con art. 47 - Anche i docenti di ruolo possono partecipare alle assunzioni straordinarie da GPS sostegno prima fascia ed elenchi aggiuntivi, fruendo dell'art. Scrive orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo docenti 2025/26, prima gli idonei dei concorsi e poi lo scorrimento di GPS sostegno e fascia aggiuntiva - Immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/26: dopo l'informativa di ieri al Ministero i sindacati hanno comunicato alcuni dati. Riporta orizzontescuola.it