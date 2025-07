Organi su misura dagli animali | la promessa e i dilemmi dei trapianti 2.0

In un mondo in rapida evoluzione, la scienza sta avvicinando l'immaginario mitologico alla realtà: organi su misura provenienti dagli animali potrebbero presto risolvere la crisi di disponibilità. Tuttavia, questa promettente frontiera solleva anche dilemmi etici e morali che meritano riflessione. È possibile bilanciare innovazione e responsabilità? La risposta si cela tra speranza e interrogativi aperti, aprendo nuove sfide per il nostro futuro.

La chimera era un animale mitologico terrificante. Aveva corpo di capra, testa di leone e coda di serpente. Questa immagine di mostro viene alla mente in maniera quasi spontanea nell’apprendere che i tentativi di far crescere organi umani in animali segnano continui progressi. L’obiettivo finale è di tutta evidenza: con la scarsità di organi a disposizione, le cosiddette chimere uomo-animale costituiscono una potenziale provvista per futuri trapianti nell’essere umano. Ecco i fatti. Poche settimane fa, ricercatori cinesi del Guangzhou institutes of medicine and health, guidati dallo scienziato Liangxue Lai, per la prima volta sono riusciti a far crescere cuori pulsanti contenenti cellule umane all’interno di embrioni di maiale e ne hanno dato notizia all’International society for stem cell research tenutosi a Hong Kong. 🔗 Leggi su Panorama.it