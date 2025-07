Ieri in Campania | auto contro un palo due donne ferite

Ieri, in Campania, si sono verificati eventi che hanno attirato l'attenzione: un incidente tra auto e un palo ha ferito due donne, mentre le forze dell’ordine hanno messo a segno un importante arresto a Montoro. Ecco le notizie principali di sabato 12 luglio 2025: dalla cronaca locale alle operazioni di polizia, scopri cosa è successo nella tua regione. Restate con noi per aggiornamenti dettagliati e approfondimenti su questi episodi.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 12 luglio 2025 Avellino – I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno tratto in arresto un 47enne del posto, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino. (LEGGI QUI) Benevento – Incidente stradale sulla Ss7 Appia in nel territorio di Arpaia ai confini con il casertano. Un'autovettura alla cui guida una donna è uscita fuori strada ed ha finito la propria corsa impattando con un palo.

