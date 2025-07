Bimbo scomparso svolta nelle indagini | sequestrata l’auto del testimone

Le indagini sulla scomparsa di Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso nel campeggio di Ventimiglia, fanno un passo avanti importante. La polizia ha sequestrato l’auto del testimone, un passaggio cruciale per chiarire la vicenda. Mentre si attende una svolta decisiva, le speranze di ritrovare Allen continuano a sostenere l’impegno delle forze dell’ordine e della comunità . La ricerca prosegue con determinazione, con l’obiettivo di restituire il sorriso ai familiari.

– Proseguono senza sosta le indagini sulla scomparsa di Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni con diagnosi di autismo scomparso il venerdì sera dal campeggio “Por la Mar” nella frazione di Latte, a Ventimiglia. Nelle ultime ore, gli inquirenti hanno disposto il sequestro della Fiat Uno appartenente all’uomo che aveva fornito la prima testimonianza, dopo che quest’ultimo ha rivisto la sua versione dei fatti. In un primo momento, infatti, aveva dichiarato di aver semplicemente aiutato il minore ad attraversare la strada; successivamente, però, ha ammesso di aver fatto “salire il bambino in macchina”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Bimbo scomparso, svolta nelle indagini: sequestrata l’auto del testimone

In questa notizia si parla di: scomparso - indagini - bimbo - svolta

Ragazzo di 27 anni trovato morto in un bosco a Rosignano: era scomparso ieri, indagini in corso - Un ragazzo fiorentino di 27 anni, scomparso ieri, è stato trovato morto in un bosco di Rosignano, vicino all'abitazione di una famigliare.

Esplosione, svolta shock nelle indagini: c’è un arresto. Il motivo folle! Vai su Facebook

Svolta nel caso del piccolo Alain: perquisita la casa dell’ultimo uomo che l’ha visto; Bagnino morto suicida, Matteo Formenti non era a bordo vasca quando è annegato il bimbo: riparava l'impianto; Svolta nelle indagini per la morte del piccolo Emile: fermati i nonni e due zii.

Svolta nel caso del piccolo Alain: perquisita la casa dell’ultimo uomo che l’ha visto - Si intensificano le indagini sulla scomparsa di Alain Bernard Ganao, il bambino di 5 anni affetto da autismo, ... Si legge su msn.com

Svolta nel caso del piccolo Alain: perquisita la casa dell’ultimo testimone - Leggi ... Come scrive informazione.it