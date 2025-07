L' ultima di Bonelli e Fratoianni | ad Albanese il Nobel per la pace

L'ultima di Bonelli e Fratoianni ad Albanese ha scatenato un putiferio: una deriva estrema e pericolosa che evidenzia l'incapacità di distinguere tra un popolo e il suo governo. Questa posizione grottesca mette in imbarazzo il nostro Paese davanti ai partner internazionali, rivelando una sinistra sempre più fanatica nell'appoggiare l'universo islamico e nel condannare Israele. L'ennesima dimostrazione di questa tendenza allarmante è stata...

Una deriva estrema e pericolosa. Una politica incapace di distinguere tra un popolo e il suo governo. Una posizione grottesca, che mette in imbarazzo l'intero Paese nei confronti del nostro più importante partner internazionale. La sinistra continua a perseverare nel suo appoggio acritico all'universo islamico e nella sua avversione più totale a Israele. L'ennesima dimostrazione di una tendenza che non può più essere sottovalutata è stata palesata con l'uscita di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. I due leader maximi di Avs, in un lungo post sui propri canali social, hanno chiesto che l'Italia appoggi la candidatura di Francesca Albanese al Nobel per la Pace.

“Meloni e Tajani lavorino per l’ingresso della carovana italiana a Gaza”: l’appello di Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli - Un appello urgente per la pace giunge da Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, che chiedono alla presidente Meloni e al ministro Tajani di facilitare l’ingresso della carovana italiana a Gaza.

Bonelli-Fratoianni: "Sarà ospite alla nostra festa nazionale a settembre a Roma". Vai su X

Francesca Albanese ospite a Terra! la festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra Il 4 settembre sarà con noi Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati. Sanzionata dal governo Trump per Vai su Facebook

