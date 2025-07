L’amore a senso unico | quando dai tutto e ricevi niente

L’amore a senso unico può sembrare un dolce veleno, un legame che spegne lentamente l’anima senza clamore. È quella silenziosa sofferenza di chi dona senza mai ricevere, in un gioco di equilibri rotti che consuma il cuore. Ma come si può uscire da questa trappola emotiva? Scoprilo tra le righe di questa riflessione, per tornare a ritrovare il vero valore del rispetto e dell’amore reciproco.

C’è un amore che non distrugge con urla o violenza, ma con l’indifferenza. È l’amore a senso unico, quello in cui uno dà tutto e l’altro prende, senza mai restituire davvero. È un rapporto sbilanciato, dove l’energia fluisce in una sola direzione, lasciando l’altro svuotato, esausto, invisibile. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

