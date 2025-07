Maria Carola al Festival Voci dal Mediterraneo 2025 | la forza della musica contro la violenza psicologica

un potente strumento di denuncia e speranza. Maria Carola, con la sua voce intensa e il suo messaggio coraggioso, si prepara a conquistare il pubblico di Pantelleria, dimostrando che la musica può essere una vera arma di cambiamento.

Maria Carola, cantautrice sensibile e determinata, sarà tra i protagonisti del Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo 2025, in programma dal 24 al 27 luglio a Pantelleria. Con il suo brano Bambola, l'artista porta sul palco un messaggio potente contro la violenza sulle donne, affrontando il tema della violenza psicologica con autenticità e grinta. La passione per il canto l'accompagna fin da bambina, trasmessa dal padre, ed è diventata professione grazie a un percorso costellato di studio, scrittura e riconoscimenti. Ha lavorato con coach di altissimo livello come Daniele Satranio e Maurizio Zappatini, ed è stata premiata dal Maestro Mogol con una borsa di studio al CET.