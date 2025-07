Kolo Muani Juve Comolli accelera per tenerlo a Torino con lo sconto! Anche Tudor spinge per la permanenza del francese | svelata la giornata chiave per il suo futuro

Il destino di Kolo Muani potrebbe presto essere deciso: la Juventus, con il supporto di Comolli e Tudor, accelera per garantirsi il suo talento francese a Torino. Il calciomercato bianconero si infiamma, con sconti e trattative in fase cruciale. La giornata chiave per il futuro del giovane attaccante si avvicina, mentre i tifosi aspettano con trepidazione un possibile rinnovo. Ecco tutti gli aggiornamenti su questa sfida di mercato che potrebbe cambiare le sorti della Juventus.

Kolo Muani Juve, Comolli accelera per tenerlo a Torino: tutti gli ultimi aggiornamenti sul francese. Il calciomercato Juve è pronto a chiudere il secondo colpo in attacco, con Kolo Muani al centro della trattativa. Igor Tudor, tecnico bianconero, spinge per riportare il francese a Torino, dove ha giĂ mostrato buone qualitĂ durante il suo prestito dal PSG. Come riferisce Gazzetta dello Sport, il direttore generale Damien Comolli è al lavoro per ottenere uno sconto dal club parigino e riportare Kolo Muani in Juve con una formula che non preveda un investimento troppo oneroso. Dopo il Mondiale per Club, il PSG dovrĂ decidere sul futuro del giocatore, ma la Juve punta a chiudere l’affare con un prestito con diritto di riscatto con quella di domani, lunedì 14 luglio che sarĂ una giornata chiave. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, Comolli accelera per tenerlo a Torino con lo sconto! Anche Tudor spinge per la permanenza del francese: svelata la giornata chiave per il suo futuro

