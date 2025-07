Israele attacca Gaza | Almeno 110 morti Oggi nuova proposta di tregua ad Hamas

L'Idf presenterà nuove mappa sul proprio dispiegamento: tutto si basa anche sul rilascio dei rapiti il 7 ottobre 2023. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Israele attacca Gaza: «Almeno 110 morti» Oggi nuova proposta di tregua ad Hamas

#Gaza #AlJazeera Almeno 73 persone sono state uccise da #Israele dall'alba di oggi. 33 in cerca di aiuti nei centri di assistenza della #GazaHumanitarianFoundation. 12 persone, inoltre, sono state uccise in un attacco a una scuola che ospitava sfollati.

"Non è Gaza, è Tel Aviv", scrive il giornalista palestinese Muhammad Smiry, postando un video con gli effetti del contrattacco iraniano su Israele. "Almeno 41 feriti, 2 sono gravi", si legge su YNET. Chiuso anche domani lo spazio aereo, fa sapere Teheran

Israele, Iran e Hamas, la guerra in diretta | Attacchi su Gaza: «Almeno 110 morti». Oggi nuova proposta di tregua (dopo il no di Hamas); Netanyahu negli Usa: 'Senza risultati in 2 mesi useremo la forza'; Media: raid israeliano a Nuseirat, 11 morti, un bambino. Nuovo attacco a nave nel Mar Rosso. Nella notte vertice Trump-Netanyahu.

Guerra Israele, fonti palestinesi: "Attacchi israeliani a Gaza, ieri 110 morti". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele, fonti palestinesi: 'Attacchi israeliani a Gaza, ieri 110 morti'. Riporta tg24.sky.it

Gaza, Israele spara sulla folla in fila per gli aiuti: almeno 27 morti, oltre 180 feriti - «I colloqui indiretti tra Hamas e Israele per un cessate il fuoco a Gaza sono bloccati dalla volontà di Israele di mantenere le truppe nel territorio». Scrive leggo.it