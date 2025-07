Torre Astura attivo il parcheggio per l’arenile libero | orari regole e raccomandazioni

Scopri il nuovo parcheggio di Torre Astura, il punto di accesso ideale all’arenile libero. Con un servizio sorvegliato e regolamentato, potrai goderti le splendide spiagge in totale relax durante luglio, agosto e i fine settimana di settembre, dalle 7:30 alle 19:00. Ricorda di rispettare le orari e le regole, per preservare la tua esperienza e quella di tutti gli ospiti. Approfitta di questa comoda soluzione e vivi al massimo la bellezza di Torre Astura!

È ufficialmente aperto il parcheggio per l’accesso all’arenile libero di Torre Astura. L’area di sosta, sorvegliata e regolamentata, resterà fruibile tutti i giorni nei mesi di luglio e agosto, e nei fine settimana di settembre, con orario continuato dalle 7:30 alle 19:00. A partire dalle 18:45, le persone presenti verranno invitate a lasciare l’area, mentre alle 19:30 scatterà lo sgombero definitivo con possibile rimozione forzata dei veicoli, per garantire la sicurezza dell’area, che ricade sotto servitù militare. L’accesso all’arenile è gratuito, ma disciplinato da un regolamento rigoroso definito congiuntamente dal Comune di Nettuno, dal Ministero della Difesa (UTTAT) e dall’ Agenzia del Demanio. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: torre - astura - parcheggio - arenile

Torre Astura apertura 2025: quando è aperta la bellissima spiaggia a sud di Roma? - Scopri Torre Astura, il tesoro nascosto della costa laziale! Con la sua apertura prevista nel 2025, questa spiaggia promete di diventare un punto di riferimento per chi cerca relax e bellezza a pochi passi da Roma.

E' aperto a partire da oggi il parcheggio per l'accesso all'arenile libero di Torre Astura. L'area di sosta è soggetta a sorveglianza. L'orario di apertura va dalle 7:30 alle 19. A partire dalle 18,45 le persone presenti all'interno dell'area verranno invitate ad uscire. Il Vai su Facebook

Nettuno, E' aperto a partire da oggi, 12 luglio, il parcheggio per l'accesso all'arenile libero di Torre Astura; Riaperto il parcheggio per accedere alla spiaggia di Torre Astura a Nettuno; Torre Astura è aperta la spiaggia?.

Torre Astura, attivo il parcheggio per l’arenile libero: orari, regole e raccomandazioni - È ufficialmente aperto il parcheggio per l’accesso all’arenile libero di Torre Astura. Secondo funweek.it

Nettuno, aperto il parcheggio di Torre Astura, massimo rispetto per la bellezza del luogo - ATTUALITÀ – Da oggi è ufficialmente attivo il parcheggio per l’accesso all’arenile libero di Torre Astura, una delle mete più suggestive del litorale laziale, immersa nella natura e nella ... Lo riporta lanotiziaoggi.it