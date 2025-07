Bologna il raduno a Casteldebole Cori per Orsolini e Immobile Gelo e insulti isolati per Beukema La carica dei trecento a cena

In un’atmosfera unica e carica di emozione, i tifosi bolognesi si sono radunati ieri sera a Casteldebole, dando vita a un raduno che resterà impresso nella memoria. Tra cori appassionati, momenti di gelo e carezze, la passione per il Bologna si è manifestata in tutta la sua autenticità. È l’inizio di un’altra stagione, speranza e sogno di una tifoseria che non smette mai di credere: questa è la magia di Bologna.

Cori per Orsolini e Immobile. Gelo (ma nessuna vera contestazione) per Beukema. Carezze per Ndoye. Incitamenti a Italiano. E la speranza collettiva che sia l’inizio di un’altra stagione da tenere appesa, in forma di poster, nella cameretta dei sogni. E’ cominciato così, ieri sera, tra trecento tifosi frementi di passione ai cancelli di Castelebole, il raduno più atipico che si ricordi. Difficile trovare precedenti, a Bologna non solo, di primi giorni della stagione cominciati con una cena. Ma così ha preteso Vincenzo Italiano, che ieri è stato il primo ad arrivare al ‘ Niccolò Galli ’, poco dopo le 19, in t-shirt blu, nell’auto guidata da uno degli uomini del suo staff. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Bologna, il raduno a Casteldebole. Cori per Orsolini e Immobile. Gelo e insulti isolati per Beukema. La carica dei trecento a cena

In questa notizia si parla di: bologna - raduno - cori - orsolini

Bologna, Ndoye non forza la mano al club. Lo svizzero atteso al raduno con i compagni - Dan Ndoye dimostra grande maturità e rispetto per la sua attuale squadra, il Bologna, rifiutando di forzare i tempi o mettere pressione al club emiliano.

Bologna, il raduno a Casteldebole. Cori per Orsolini e Immobile. Gelo e insulti isolati per Beukema. La carica dei trecento a cena.

Bologna, il raduno a Casteldebole. Cori per Orsolini e Immobile. Gelo e insulti isolati per Beukema. La carica dei trecento a cena - Il pù lesto ad arrivare poco dopo le 19 è stato l’allenatore Italiano. Si legge su msn.com

Raduno del nuovo Bologna: calca di fan all’arrivo a Casteldebole, grande coro per Immobile - Tanti cuori rossoblù hanno festeggiato il ritorno “a casa”, dopo le vacanze estive, dei ragazzi di Vincenzo Italiano, che scenderanno in campo per il primo allenamento di stagione ... Secondo msn.com