Inter Chivu e il 3-4-2-1 | ha chiesto un calciatore con caratteristiche ben precise identikit già fatto

L’Inter non si ferma e, sotto la guida di Chivu, punta a rafforzare ulteriormente la rosa con un colpo mirato. Il tecnico ha delineato un identikit preciso di calciatore in base alle esigenze tattiche del 3-4-2-1, già pronto e condiviso con la dirigenza. La squadra nerazzurra continua a lavorare sodo sul mercato, pronti a sorprendere i tifosi con un nuovo acquisto strategico che possa fare la differenza.

La squadra nerazzurra continua a lavorare sul mercato, Chivu ha chiesto un rinforzo ben preciso alla dirigenza: ecco l'identikit perfetto (Ansa Foto) – SerieAnews Non c'è dubbio che l'Inter sia in un momento cruciale del mercato. Dopo gli acquisti di Petar Sucic, Luis Henrique e Ange Yoan Bonny per un totale di circa 60 milioni di euro, i nerazzurri sono pronti a fare ancora dei passi decisivi per completare la rosa. La dirigenza, infatti, ha già annunciato il focus sul rinforzo difensivo, con il giovane Leoni del Parma in cima alla lista, ma a sorprendere è la richiesta effettuata da Cristian Chivu.

