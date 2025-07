Tre mesi di vacanza sono difficili da gestire e le ore che i nostri figli passano incollati allo smartphone sono destinate ad aumentare Che fare? Una possibilità è far vivere loro l’esperienza di un campo digital detox Ecco come

Perché non trasformare questa noiosa routine in un’opportunità di crescita e scoperta? Un campo digital detox può essere la soluzione ideale: un’esperienza coinvolgente per riconnettersi con il mondo reale, sviluppare nuove competenze e rafforzare i legami familiari. Ecco come rendere memorabile questa avventura, perché a volte, per ritrovare se stessi, bisogna semplicemente staccare la spina.

P er qualche genitore è il momento atteso da mesi. La scuola è finita, la famiglia riunita per le vacanze, ed eccolo lì, pronto, il discorsetto per il figlio perennemente incollato allo smartphone: se continui così perdi il contatto con la vita reale, attento ai giochi violenti, non farti rimbambire dagli influencer, ai miei tempi giocavamo a 1 2 3 stella!.Tutto giusto, tutto sensato. Ma finito il predicozzo, ognuno tornerà al passatempo preferito: scrollare. Dipendenza da smartphone: sei consigli per uscirne X Leggi anche › Smartphone a scuola? Genitori e insegnanti dicono sì, ma con regole Senza più i limiti imposti a scuola (da settembre, dopo primaria e secondaria di primo grado, anche in quella di secondo grado sarà vietato il cellulare in classe), l'estate per bambini e adolescenti rischia di trasformarsi in una lunga distesa di ore che non si sa come occupare.

