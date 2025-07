Rinascita Denegri è il colpo da A | Ambizioso proprio come il club

Rinascita Denegri 232: il colpo da a Ambizioso proprio come il club. Il mercato estivo si è infiammato ieri sera con l’ufficializzazione di Davide Denegri a Dole Basket Rimini, chiudendo una settimana di attesa febbrile. Un acquisto che rappresenta un vero cambio di passo, un segnale forte di ambizione e determinazione. RBR va a cercare e porta a casa…

Il punto esclamativo al mercato estivo è arrivato ieri, con l’ufficializzazione in serata da parte della società: Davide Denegri è un nuovo giocatore di Dole Basket Rimini. La soap opera sul nuovo acquisto, durata una settimana, si è conclusa in maniera positiva e adesso l’ex Derthona è a tutti gli effetti un giocatore del roster biancorosso. È un colpo di quelli da ricordare, soprattutto per il cambio di passo. Rbr va a cercare, e porta a Rimini abbastanza in fretta, un elemento che in Serie A ci stava senza alcuna difficoltà, con buoni risultati. Per lui, play-guardia classe ’98 di 1.84, un’annata, l’ultima con la Bertram, da 5 punti di media in 12. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net