Vaccinazioni contro il Fuoco di Sant’Antonio | arrivano gli sms ai nati nel 1960

In un'epoca in cui la prevenzione fa la differenza, l'Ausl Romagna si impegna a proteggere i cittadini con campagne mirate e informazione tempestiva. Recentemente, sono stati inviati SMS e notifiche tramite il Fascicolo sanitario elettronico ai nati nel 1960 non ancora vaccinati contro l’Herpes zoster, noto come Fuoco di Sant’Antonio. La salute dei nostri anziani è una priorità : approfittate di questa opportunità per tutelarvi!

Continuano in Ausl Romagna le iniziative di promozione delle vaccinazioni previste dai Piano vaccinale nazionale e regionale. In particolare, nei giorni scorsi sono stati inviati messaggi tramite Fascicolo sanitario elettronico o sms ai nati nel 1960 non vaccinati contro l’Herpes zoster (Fuoco di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: vaccinazioni - fuoco - nati - sant

Fuoco di Sant'Antonio, proseguono le vaccinazioni gratuite per i nati nel 1960 - Il Fuoco di Sant'Antonio, un'infezione dolorosa e debilitante, può essere prevenuto efficacemente con la vaccinazione.

’ Sei nato nel 1960? Fatti un regalo in più! Nei giorni scorsi sono stati inviati messaggi tramite Fascicolo Sanitario Elettronico o SMS ai nati nel 1960 non vaccinati contro l’Her Vai su Facebook

Vaccinazioni contro il Fuoco di Sant’Antonio: arrivano gli sms ai nati nel 1960; Fuoco di Sant'Antonio, proseguono le vaccinazioni gratuite per i nati nel 1960; Fuoco di Sant'Antonio e pneumococco: al via la campagna vaccinale per gli over 65.

Ausl Romagna, la campagna per vaccinarsi contro il Fuoco di Sant’Antonio - Continuano in Ausl Romagna le iniziative di promozione delle vaccinazioni previste dai Piano vaccinale nazionale e regionale. Da chiamamicitta.it

Scattano le vaccinazioni contro il ‘Fuoco di Sant’Antonio’ - Più di 8mila nati dal 1952 al 1958 nel circondario non hanno ricevuto la vaccinazione: unico strumento di prevenzione e di riduzione della gravità dei sintomi del Fuoco di Sant’Antonio. ilrestodelcarlino.it scrive