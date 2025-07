Mai dire Blackout | Terre rare scende in campo il Pentagono

In un mondo sempre più dipendente da risorse strategiche, le tensioni tra Cina e USA sul controllo delle terre rare rischiano di sconvolgere l’equilibrio globale. Il Pentagono entra in campo, acquisendo una società mineraria per rafforzare la propria posizione, mentre l’IA mette sotto pressione le reti elettriche americane. Tra dazi e speculazioni, il mercato globale si prepara a nuove sfide. Scopriamo insieme come questi eventi influenzeranno il nostro futuro.

Terre rare, la corsa ai fondali oceanici può sfidare il dominio della Cina - La questione delle terre rare rappresenta una sfida cruciale per l'Occidente, che si trova a confrontarsi con la predominanza cinese nella catena di approvvigionamento di minerali essenziali.

