Servizio civile regionale aumentano i posti disponibili | in provincia di Forlì-Cesena sono 66

Ottima notizia per i giovani della provincia di Forlì-Cesena e dell'Emilia-Romagna: i posti disponibili per il servizio civile regionale sono in aumento, portando a 66 nel territorio provinciale e a 244 in tutta la regione, con un incremento di 27 unità rispetto all’anno precedente. Inoltre, le risorse stanziate superano per la prima volta il milione di euro, aprendo nuove opportunità di crescita e coinvolgimento. Questa crescita rappresenta un importante investimento nel futuro dei giovani e della comunità.

In Emilia-Romagna aumentano i posti disponibili per il servizio civile regionale, che sono 244 (27 in più rispetto al 2024) su tutto il territorio. E aumentano anche le risorse stanziate dalla Regione, che per la prima volta superano 1 milione di euro (1 milione e 33mila), contro i 933mila dello.

Le corse del servizio «La BiGi» aumentano del 14% - Nel 2024, Atb potenzia il suo servizio con un incremento del 14% delle corse di La Bigi, puntando a migliorare mobilità e accessibilità.

