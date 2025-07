Calciomercato Milan Jashari protesta! La sua mossa e il rialzo del Bruges

Nel vivace calciomercato del Milan, spunta il nome di Ardon Jashari, protagonista di una protesta contro il suo attuale Bruges. La vicenda, riportata da 'La Gazzetta dello Sport', aggiunge tensione e aspettative alle trattative, alimentando il fascino del mercato estivo. Ma cosa riserverĂ il futuro? Restate sintonizzati per scoprire gli sviluppi piĂą sorprendenti!

Calciomercato Milan, Ardon Jashari sarebbe in protesta contro il suo Bruges. Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport' che fa il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Jashari protesta! La sua mossa e il rialzo del Bruges

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - jashari - protesta

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

#Calciomercato, derby tra #Milan e Inter per #Leoni: ecco chi lo vincerĂ Vai su Facebook

Milan, Curva Sud in protesta: a San Siro per soli 15' contro il Monza; Juventus-Milan, la MOVIOLA: contatto Thuram-Reijnders, chiesto un rigore. Protesta rossonera sul gol di Mbangula; Milan, fischi assordanti a San Siro. Curva Sud vuota per i primi 15', striscione e cori contro la societĂ .

Milan, Jashari del Club Brugge rischia di complicarsi irrimediabilmente nonostante la volonta del calciatore. La squadra belga vuole trattenerlo - Prosegue il braccio di ferro del Milan con il Club Brugge per accaparrarsi Jashari. Riporta eurosport.it

Calciomercato Milan all'assalto per Ardon Jashari: il club.. - Calciomercato Milan, prosegue convintamente l’assalto di Tare al Brugge per Jashari ma serve sfondare il muro dei 30 milioni fissi Sono trascorsi quindici giorni da quando è emersa la notizia bomba ch ... Come scrive milannews24.com