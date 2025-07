Tutti la guardano pochi sanno perché c’è | la folle storia della scritta Hollywood nata per vendere case

Tutti la conoscono, pochi sanno perché e come sia nata la celebre Hollywood Sign, simbolo mondiale dell'industria cinematografica. Questa iconica scritta, che troneggia sulle colline di Los Angeles, ha una storia sorprendente e affascinante, legata a un’incredibile strategia di marketing per vendere case. Scopriamo insieme i retroscena di questa leggenda americana e il suo incredibile percorso nel tempo, perché la sua storia è davvero più sorprendente di quanto si possa immaginare.

Non c’è bisogno di andare di persona a Los Angeles per sapere che il suo quartiere più famoso e visitato, abitato da innumerevoli celebrità e sede dei principali studios cinematografici americani, è sovrastato da una gigantesca scritta che lo identifica e che è diventata essa stessa un’attrazione turistica per i visitatori: stiamo parlando dell’Hollywood Sign ossia la Scritta Hollywood. Vi sveliamo tutto quello che c’è da sapere su questa iconica insegna, partendo ovviamente da come e perché è stata realizzata. Non sono in molti a sapere che in realtà la scritta originale era Hollywoodland e aveva lo scopo di pubblicizzare il nuovo distretto residenziale che portava questo nome e che stava sorgendo sulle colline proprio sopra Hollywood, presentato nel 1923 come “uno splendido ambiente dal costo contenuto sul lato delle colline che si affaccia su Hollywood”. 🔗 Leggi su Cultweb.it