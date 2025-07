Estra attesa per Campogrande L’identikit del centro americano

L’attesa cresce per conoscere il volto del nuovo centro di Estra Pistoia, un tassello chiave nel mosaico della nuova stagione. Con trattative già avviate per Filippo Gallo e Daniele Magro e l’attesa per l’ufficialità di Luca Campogrande, la squadra si sta lentamente delineando, pronta a scrivere un capitolo entusiasmante. La riconferma di Lorenzo Saccaggi, capitano confermato, rafforza ulteriormente il progetto. L’appuntamento è ormai vicino: il futuro di Pistoia si sta formando, e promette grandi emozioni.

La nuova Estra Pistoia inizia a delinearsi. È vero che all'appello mancano ancora quattro giocatori per chiudere il roster, ma per due di questi, Filippo Gallo e Daniele Magro, le trattative sono bene avviate e potrebbero arrivare entrambe le chiusure già nella prossima settimana, mentre per Luca Campogrande manca solo l'ufficialità. La riconferma di Lorenzo Saccaggi, che da quest'anno vestirà i galloni di capitano, e di Federico Stoch, il ritorno di Jazz Johnson e l'imminente approdo in biancorosso di Campogrande formano il reparto degli esterni a cui si dovrebbe aggiungere appunto Gallo. Nel reparto lunghi ad oggi invece ci sono Gabriele Benetti e il neo acquisto Nicolas Alessandrini che formano una coppia di numeri 4 decisamente bene assortita sia dal punto di vista fisico che tecnico.

