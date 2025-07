Osimhen verrà trattato da De Laurentiis come Higuain e Cavani | vuole 75 milioni sì o sì Gazzetta

Se il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray si sta facendo sempre più caldo, le trattative tra il Napoli e il club turco si giocano su dettagli cruciali. Aurelio De Laurentiis, deciso come mai prima, chiede 75 milioni e pretende garanzie bancarie solide, ribadendo la sua fermezza. Come ha scritto Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il presidente partenopeo è un uomo prudente, consapevole del valore del suo gioiello e delle implicazioni di questa trattativa.

Sono ore decisive per il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray. Tuttavia, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha chiesto garanzie bancarie al club turco e non intende abbassare la cifra dai 75 milioni richiesti in precedenza. Per Osimhen De Laurentiis vuole 75 milioni, non indietreggia. Scrive Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport: Aurelio De Laurentiis è un uomo (anche) prudente, conosce il mondo e dunque la vita, sa che ci sono principi a cui ogni tanto qualcuno finisce per derogare, anche in presenza di un contratto. Ed avendo speso nel 2020 per Osimhen 49 milioni di euro, che certo sono stati ammortizzati ma che hanno incluso poi comunque una ventina di milioni di ingaggio circa, non ha alcuna intenzione, proprio all'imbrunire, di ritrovarsi con qualche ferita nel bilancio da leccare.

