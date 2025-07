Alessio Cetra scomparso a Roma l' appello per ritrovarlo

Una sparizione improvvisa che ha sconvolto tutta Roma, lasciando i familiari nel dolore e nell’angoscia. Alessio Cetra, 27 anni, è scomparso dal capoluogo il 7 luglio, e ogni minuto senza notizie aumenta l’ansia di chi lo cerca. L’appello dell’associazione Penelope Lazio Odv invita tutti a condividere e vigilare: la speranza di riabbracciarlo non si spegne.

Alessio Cetra è scomparso da Roma dal 7 luglio. Sono giorni di apprensione per i familiari che non hanno più sue notizie del 27enne. L'appello è stato lanciato dall'associazione Penelope Lazio Odv. Alessio Cetra scomparso da Roma Secondo quanto ricostruito, lunedì scorso Alessio Cetra si è. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: alessio - cetra - scomparso - roma

Alessio Cetra scomparso a 27 anni da Roma: “Ha bisogno di farmaci, potrebbe essere in pericolo” - L'ansia cresce a Roma per Alessio Cetra, scomparso a soli 27 anni dal quartiere Laurentino. La sua famiglia è in agitazione, poiché ha urgente bisogno di farmaci e potrebbe trovarsi in grave pericolo.

Incidente sul lavoro in via di Dragoncello ad Acilia, Roma. Stando a quanto si apprende, un operaio di Frosinone è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 giugno. Il 60enne, dipendente di una ditta di costruzioni, stava realizzando uno sca Vai su Facebook

Alessio Cetra scomparso a Roma, l'appello per ritrovarlo; Alessio Cetra scomparso a 27 anni da Roma: Ha bisogno di farmaci, potrebbe essere in pericolo; Giovane scomparso a Roma, ore di apprensione anche in Molise.

Alessio Cetra scomparso a 27 anni da Roma: “Ha bisogno di farmaci, potrebbe essere in pericolo” - Sono giorni di apprensione per la mamma di Alessio Cetra, scomparso a 27 anni dal quartiere Laurentino a Roma. Segnala fanpage.it

Alessio Zangrilli, pugile scomparso da Roma/ Avvistato all'Umberto I ... - Alessio Zangrilli, pugile scomparso da Roma lo scorso 10 ottobre: segnalazioni a Chi l'ha visto. ilsussidiario.net scrive