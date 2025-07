Inter nome nuovo in attacco! Chivu cerca fantasia – CdS

L’Inter non si ferma e punta a rinforzare il reparto offensivo: tra i nomi caldi spicca Openda, un profilo dinamico apprezzato da Chivu. La società nerazzurra sta valutando attentamente questa opzione, in attesa di risolvere la situazione Taremi, ancora bloccato in Iran. La caccia al nuovo attaccante continua, con l’obiettivo di rafforzare la squadra e tornare protagonista in Italia e in Europa.

L'Inter continua con attenzione la caccia al nuovo attaccante. Come riportato oggi dal Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno messo nel mirino anche Openda. NUOVO – L'Inter sta valutando l'inserimento di Loïs Openda per rafforzare l'attacco, ma prima dovrà trovare una soluzione per Taremi, ancora bloccato in Iran. Il belga è tra i profili preferiti dallo staff dirigenziale e dal tecnico Chivu, che cercano un attaccante dinamico, capace di agire sia centralmente che lateralmente, con l'abilità di saltare l'uomo e creare imprevedibilità. Openda, classe 2000, risponde perfettamente a queste caratteristiche.

