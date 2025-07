Quarant’anni dopo Live Aid ci ricorda che la musica salva il mondo E ora tocca alla Palestina

Quarant’anni dopo, il Live Aid ci ricorda che la musica ha il potere di cambiare il mondo. Nato come il più grande concerto di beneficenza mai organizzato, ha dimostrato che, unendo voci e cuori a livello globale, possiamo fare la differenza. Ora, in un momento cruciale, la storia ci invita a riflettere: è arrivato il tempo di portare lo stesso spirito di solidarietà alla causa della Palestina. La musica può ancora essere la nostra arma più potente.

Passato alla storia come il concerto di beneficenza più grande di sempre, andò in scena oggi nel 1985, in contemporanea a Londra e a Philadelphia, il "Live Aid": primo esempio di evento veramente globalizzato, organizzato da Bob Geldof e Midge Ure per raccogliere fondi contro la grave carestia che in quegli anni colpiva l' Etiopia causando centinaia di migliaia di morti. Secondo per importanza forse solo al "Concert for Bangladesh" di George Harrison e Ravi Shankar, e inseritosi nella tradizione già avviata pochi mesi prima dalla hit collaborativa "We Are the World", la storica due giorni vide la partecipazione di oltre 70 artisti, con un pubblico televisivo stimato in quasi due miliardi di persone in 150 nazioni.