Uno studente di Infermieristica | Tirocini non pagati in ospedale ma lavoriamo con tutti i rischi della professione

In un mondo che spesso sottovaluta il valore del lavoro di formazione, gli studenti di infermieristica si trovano a fronteggiare sfide enormi senza compenso, mettendo a rischio la propria salute e il proprio futuro. Con oltre 400 ore di tirocinio svolte in condizioni estreme, questa giovane professionista apre una finestra sulla realtà di chi sceglie di dedicarsi con passione al bene degli altri, spesso a proprie spese. Continua a leggere...

"In questi mesi afosi di estate sto svolgendo il mio tirocinio in ospedale con pi√Ļ di 400 ore a titolo gratuito: gi√†, noi studenti non siamo pagati durante il nostro tirocinio", scrive uno studente di scienze infermieristiche in una lettera aperta alla redazione di Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

